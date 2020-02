Villetta di tre piani distrutta da un incendio nella notte

Genova. Questa notte una casa di tre piani è stata totalmente distrutta da un incendio. Le fiamme sono divampate, per motivi ancora da chiarire, nel Comune di Torriglia, sulla strada per Montebruno precisamente in località Costazza.

Trattandosi di una seconda casa, per fortuna, al momento del rogo era disabitata e quindi non ci sono stati feriti o intossicati. I proprietari sono arrivati sul posto quando ormai dell’abitazione era rimasto molto poco.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova che hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio. Avviate indagini sulle possibili cause.