Genova. Anche i 5 viadotti Campodonico, i gemelli della A12 di cui Genova24 aveva pubblicato nelle scorse settimana un reportage in esclusiva, sono finiti nella lista di ispezioni del Mit.

Ieri il super perito Placido Migliorino è stato nuovamente a Genova in missione per verificare lo stato di salute delle opere d’arte delle nostre autostrade: a breve potrebbero arrivare eventuali provvedimenti relativi agli esiti di questo nuovo monitoraggio. Non sono esclusi eventuali nuove limitazioni di carreggiata.

Le ispezioni hanno riguardato anche altri 4 viadotti: il Montanesi e il Busalla sulla A7 e il Voltri e il Costa sulla A10.