Viabilità, via Fillak chiusa fino alle 7 di sabato mattina: ancora disagi per traffico

Genova. Confermata la chiusura di via Fillak fino alle 7 di domattina, quando secondo la tabella di marcia del cantiere per il nuovo ponte, saranno terminate le operazioni di posa della trave dell’impalcato che salta la via.

Ancora venti ore di passione, quindi, per la Valpolcevera e la sua viabilità, messa nuovamente a dura prova per questa attesa ma impattante operazione.

Pesanti i disagi questa mattina: con la viabilità urbana chiusa, in molto hanno optato per muoversi sull’A7, congestionando la circolazione veicolare dell’autostrada. Il risultato è stata un coda lunghissima in direzione Genova, sopra e sotto.