Viabilità, code sulla A26 per i cantieri su viadotti e gallerie. Code anche in A10

Genova. Code e incolonnamenti in A26, in entrambe le direzioni, a causa dei cantieri in essere per la messa in sicurezza di viadotti e gallerie.

Il ristringimento di carreggiata e la riduzione, in entrambi i sensi di marci, da tre a una corsia, sta provocando, come praticamente tutti i giorni, disagi per chi viaggia su quella tratta. Al momento le code sembrano in aumento a causa del traffico da rientro.

Segnalate difficoltà anche in A10, con rallentamenti e code a causa dei cantieri tra Arenzano e Varazze.