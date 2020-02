Viabilità, code e rallentamenti sulla A26 tra Ovada e Masone per cantieri

Genova. Ancora disagi per chi viaggia in A26 in direzione del capoluogo ligure, attraverso la tratta che attraversa la Valle Stura.

Segnalati almeno 5 chilometri di code tra l’allacciamento-raccordo con l’A7 e il casello di Masone, con particolari disagi dopo Ovada, dove iniziano i numerosi cantieri presenti sulla tratta.

Disagi anche sulla viabilità ordinaria sulla provinciale 456 del Turchino, dove in molti stanno cercando di aggirare il traffico autostradale, trovando però quello urbano.