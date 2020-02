Viabilità, code a tratti tra Rapallo e Recco, ancora allagamenti sulla A12

Genova. Ancora segnalazioni di tratti allagate sulla A12, segnalate dal sito di Autostrade per l’Italia, tra Recco e Genova Nervi.

Tutto ciò mentre si segnalano code a tratti sempre sulla A12: tra Rapallo e Recco, in direzione Genova, a causa dei cantieri, e tra Genova Est e lo svincolo con la A7, per traffico intenso.

Qualche criticità, come di consueto, sulla A26 tra Masone e il bivio con la A10, a causa dei noti restringimenti a causa dei cantieri.

Per quanto riguarda la viabilità urbano, al momento non ci sono disagi di rilievo, anche se qualche congestionamento è segnalato in Val Bisagno.