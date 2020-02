Viabilità, autostrada A12 riaperta due ore dopo orario previsto: traffico in tilt anche su aurelia

Genova. Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, la riapertura del tratto Genova Nervi – Recco in direzione Sestri Levante programmata per le ore 6 di questa mattina è stata posticipata di circa 2 ore per consentire la conclusione delle attività di verifica all’interno della galleria Castelletto avviate nella serata di ieri.

La comunicazione di Autostrade per l’Italia arriva questa mattina, poco dopo le 7, quando per molti genovesi e non il viaggia verso il posto di lavoro è gia iniziato e bloccatosi nel traffico generato da questo imprevisto.

E i problemi non sono solo sulla tratta Autostradale: in molti hanno cercato la viabiulità alternativa sull’aurelia, rimanendo anche in quel caso imbottigliati in rallentamenti e code. Alle 8 la riapertura della tratta, e la situazione che sta tornando alla normalità.

Disagi anche in A7 per la chiusura di via Fillak a causa delle necessità del cantiere del nuovo ponte: la cosa ha spinto molte persone a riversarsi sul’autostrada, congestionando la strada e creando incolonnamenti ai caselli.