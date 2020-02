Via San Luca, ingoia ovuli di cocaina e aggredisce i poliziotti: 18enne in manette

Genova. Ha ingoiato alcuni ovuli di cocaina e spintonato i poliziotti per tentare di fuggire. E successo ieri intorno alle 20 in via San Luca.

Protagonista un cittadino senegalese di 18 anni che è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato centro durante un servizio appiedato hanno controllato il giovane chiedendogli i documenti e lui, senza proferire parola in quanto aveva occultato qualcosa nel cavo orale, ha spintonato i poliziotti cercando di scappare.

Nonostante la resistenza gli operatori sono riusciti a bloccarlo e hanno notato che il giovane stava inghiottendo qualcosa. Accompagnato in Questura per la stesura degli atti il senegalese ha dichiarato di aver ingerito degli ovuli contenenti stupefacente. Il magistrato ha disposto che venisse piantonato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Ieri il personale ospedaliero ha “rinvenuto” 9 ovuli che contenevano circa 7 grammi di cocaina. Il 18enne, irregolare sul territorio nazionale e che ha già diversi precedenti per reati legati agli stupefacenti, quando sarà dimesso verrà condotto a Marassi.

Uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure mediche per i colpi subiti ed è stato refertato con 7 giorni di prognosi per contusioni multiple.