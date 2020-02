Genova. Installate qualche da diverse settimane sotto i portici per mettere in sicurezza il passaggio dalla caduta di calcinacci, da giorni sono riverse per terra, sotto gli occhi di cittadini e turisti.

Sono le transenne comparse in via Petrarca, prediposte da Aster a seguito di una segnalazione di rischio per alcune parti ammalorate dei soffitti, già peraltro dotati in parte di rete anticrollo: la loro funzione di protezione, però, al momento sembra essere venuta meno, con bulloni, parti metalliche e contrappesi di cemento in pezzi.

Come si sa, a Genova le transenne, pur nella loro temporaneità, sono spesso arredo urbano “perenne”: in questo caso però l’aggiunta estetica lascia molto a desiderare, a due passi da De Ferrari, il cuore scenografico della Genova del turismo.