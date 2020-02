Via Petrarca, parcheggi moto dimezzati: spazio ai taxi e doppia corsia

Genova. Risveglio shock per la Genova a due ruote: il parcheggio di via Petrarca, uno dei più affollati e ambiti del centro, dimezzato per far spazio ai taxi.

La sorpresa arriva questa notte, quando son stato completati i lavori di rinnovo del mando stradale: gli stalli del lato sotto il palazzo della regione completamente cancellati, sostituiti da uno spazio a striscia gialla riservato ai tassisti.

Sono circa una cinquantina, quindi, i posti persi dai dueruotisiti genovesi: ma in realtà sono molto di più vista la capacità, e a volte maleducazione, di posteggiare in “overbooking”. Con ogni probabilità, quindi, i tassisti saranno trasferiti dal centro della piazza a via Petrarca, lasciando De Ferrari. Che stia arrivando una nuova asfaltatura per la strada più tapullata di Genova?