Genova. Grande festa per la ventunesima edizione dell’International Genoa Winter Contest, a cura dello Yacht club italiano, con il patrocinio della I Zona FIV e la collaborazione delle società del Comitato circoli velici genovesi. Sei prove in due giorni, per un totale di nove nell’ambito dei primi due week end. È lo spettacolo della grande vela.

Nelle acque del lido di Albaro tante occasioni di confronto per i partecipanti, in un week end caratterizzato anche dalla premiazioni dei campioni zonali 2019 (leader delle ranking list) e dal ricordo di Massimo Accinelli, storico dirigente e amante della vela, prematuramente scomparso nel febbraio di un anno fa.

Sfida di valore eccezionale nel 420. A prevalere sono Arianna Giargia e Silvia Galuppo dello YC Italiano: tre successi per loro e quattro, invece, per Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile (CV Vernazzolesi), ma a far la differenza sono i migliori piazzamenti delle ragazze. Terzi i vernazzolesi Corrado Cicconetti e Giovanni Martinez.

Giovanni Malfassi (Varazze CN) è il leader della classe Laser 4.7, dove a svettare è anche Matilde Garaventa (YC Italiano). In terza posizione, ecco Matteo Mulone del CN Ilva. Nel Laser Radial ottimo percorso per Valentina Balbi dello YC Italiano. Cinque vittorie nelle prove disputate e un buon margine sugli inseguitori: i compagni di circolo Lorenzo Donati e Alessandro Boschetti. Il Laser Standard conferma l’elevato valore delle prestazioni di Zeno Fry (CV Lago di Lugano), vincitore davanti ad Andrea Ribolzi (Intra) e Andrea Chiappe (YCI).

I secondi due fine settimana della manifestazione di vela, che si svolgeranno il 15/16 febbraio e 7/8 marzo, saranno dedicati agli Optimist, in gara nelle categorie Juniores e Cadetti.