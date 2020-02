Unvs, presentato il bando per le borse di studio

La segreteria generale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha presentato la settima edizione del bando “Con l’Unvs Studenti Sportivi… Studenti Vincenti”.

Le segnalazioni dovranno pervenire alla segreteria generale Unvs entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Lo scopo del premio è quello di offrire un riconoscimento e stimolare i giovani ad impegnarsi sia nello studio che nello sport, in un momento fondamentale della loro crescita fisica, morale e comportamentale.

Come per la scorsa edizione il premio consiste nell’assegnazione di dodici borse di studio a studenti di ambo i sessi, regolarmente iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, equamente suddivise tra Scuole Medie Inferiori (sei borse) e Scuole Medie Superiori (sei borse).

Per la partecipazione al bando è indispensabile che almeno un genitore del candidato sia tesserato all’Unvs per l’anno 2020.

Le segnalazioni, corredate dalla relativa documentazione, come da bando e scheda di presentazione, dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 settembre 2020, alla segreteria generale Unvs tramite e-mail, fax oppure a mezzo raccomandata, all’indirizzo di via Piranesi 46, 20137 Milano.

Clicca qui per consultare il bando.

Clicca qui per la scheda del bando.