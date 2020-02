Università di Genova, la biblioteca di scienze sociali prolunga l’orario di apertura

Genova. Buone notizie per gli studenti dell’Università di Genova che frequentano le aule della biblioteca di scienze sociali in via Balbi. Dal 1° marzo ci sarà più tempo e anche più spazio.

Il normale orario di apertura, da lunedì a domenica, verrà prolungato fino alle 23 con apertura regolare alle 8.30 (dalle 19 alle 23 e il sabato e la domenica la biblioteca è aperta in modalità aula studio).

Da marzo, poi, sarà utilizzabile anche il piano fondi, oltre al piano terra, con un raddoppio degli ambienti disponibili. Nuovi arredi, spazi accoglienti, illuminazione naturale e artificiale studiati per il massimo confort visivo in una sede perfetta per studiare anche di sera, anche nel weekend.