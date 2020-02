Un gatto lanciato dalla finestra e ucciso, un altro abbandonato in strada: la padrona denunciata in Procura

Genova. Un gatto lanciato dalla finestra, un altro abbandonato davanti alla reception di un hotel e un terzo rimasto chiuso in casa dopo che la padrona, con problemi psichici, era stata ricoverata in ospedale.

Succede a Genova. A dare la notizia dopo aver portato gli atti in Procura è la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini che spiega come qualche giorno fa gli urli di una donna erano stati sentiti da alcuni vicini. Erano intervenuti i vigili del fuoco: della persona non vi erano traccia nell’alloggio, ma c’era invece solo un felino razza siamese a girare per le stanze miagolando . “Il giorno dopo giungono alcune telefonate che informano del micio praticamente abbandonato nell’ abitazione – racconta Termanini – la donna non si è più ‘ vista e si richiede nostro intervento. Le sommarie indagini portano a conoscere che la persona è stata ricoverata in ospedale e i felini erano tre . Uno era “volato” dalla finestra qualche giorno prima morendo sul colpo data l’ altezza .Altro era stato abbandonato nella notte dalla donna presso la reception di un elegante hotel . All’ ospedale la signora consegna le chiavi dell’alloggio e l’ ultimo il siamese viene prelevato e trasportato presso il Canile Municipale in custodia”.

Il cerchio si è chiuso sabato con la drammatica scopera: il gatto deceduto era stato lanciato dalla finestra. Ora gli atti sono al vaglio della magistratura.