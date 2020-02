Ubriaco, molesta turisti e minaccia gli agenti: un arresto nel centro storico

Genova. Ubriaco fradicio, continuava a bere e importunare turisti e passanti. Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio in piazza Banchi, nel centro storico di Genova, dalla polizia locale.

Quando gli agenti del reparto sicurezza urbana si sono avvicinati per farlo smettere l’uomo si è gettato a terra e ha cominciato a urlare, insultare e a dare in escandescenze. Con fatica gli operatori sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio per portarlo in piazza Ortiz, dove c’è una delle sedi del corpo, per identificarlo.

Anche lì, l’uomo ha continuato a opporre resistenza e a minacciare gli operatori ed è stato arrestato. È stato accusato di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Non pago, l’italiano di 44 anni, ha deciso di orinare nella celletta. Alla direttissima l’arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per lui l’obbligo di firma.

“Continuiamo a fare pressing sulle persone che non rispettano le regole e minano la vivibilità della città” dice l’assessore alla Sicurezza Urbana Stefano Garassino.