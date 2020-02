Tutto esaurito a Verona per la partita tra Pro Recco e Osc Budapest

Recco. A Verona sono tutti esauriti da giorni i biglietti per la partita di Champions League tra Pro Recco e Osc Budapest. Due tribune aggiuntive porteranno la capienza della Monte Bianco attorno ai mille posti: una spinta in più per i ragazzi allenati da Ratko Rudic, in acqua venerdì 21 febbraio alle ore 20,30 per un match importante nella lotta al primato del girone B.

Atmosfera che i biancocelesti riscalderanno già a partire da domani sera: dalle 20,30, infatti, Ivovic e compagni saranno protagonisti all’evento pubblico di inaugurazione del nuovo locale a marchio Ten (ex Kofler) in piazza Pradaval 2. L’opportunità per tutti gli appassionati di conoscere dal vivo i campioni biancocelesti e suggellare in una serata di festa il gemellaggio con la squadra femminile della Css Verona militante nel campionato di Serie A1.

Questa mattina a Palazzo Barbieri, sede del Comune, è andata in scena la presentazione del match: il conto alla rovescia è cominciato, la Pro Recco vuole infiammare Verona.