Tutor sulla Guido Rossa, Garassino: “Se tutto fila liscio pronto nel 2020”

Genova. Potrebbe essere pronto entro il 2020 il tutor in via Guido Rossa, la strada veloce che collega lungomare Canepa e il porto di Genova al casello dell’aeroporto. A confermarlo,,a margine della conferenza stampa sul piano degli interventi sulla mobilità l’assessore alla sicurezza Stefano Garassino.

“Dopo gli ottimi risultati del tutor in sopraelevata, che ha ridotto praticamente a zero i mortali – spiega – e ha abbassato drasticamente il numero degli incidenti pensiamo a una soluzione analoga anche in una strada come la Guido Rossa”.

La strada, infatti, è una di quelle maggiormente monitorate, anche per alcune caratteristiche che la rendono particolarmente pericolosa. “Questa è una strada ad alto traffico, con un grande passaggio di camion e anche di scooter, che sono i soggetti più deboli. Per questo dobbiamo fare in modo che i mezzi vadano a una velocità che sia di tutta sicurezza”.

I tempi per avviare questa misura, comunque, potrebbero essere molto rapidi. “Il progetto sta per essere ultimato, poi dovrà andare al vaglio delle commissioni e della Prefettura, ma se non ci saranno motivi ostativi, dovrebbe essere attivo entro il 2020”.