Turismo, food, cultura: da 2000 libri e un laboratorio nasce l’associazione Genova World

Genova. Dall’idea di alcuni imprenditori ed esperti nel campo del turismo, del marketing e dell’enogastronomia ma anche dalla volontà di quattro ambasciatori di Genova nel mondo è nata Genova World. La nuova associazione culturale è stata presentata questa mattina a palazzo Tursi dall’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso e dai primi fondatori Luisa Puppo e Umberto Curti di Welcome Management.

Genova World sarà un laboratorio di idee per promuovere Genova e la Liguria nel mondo con proposte ed eventi. “Il laboratorio – spiega l’assessore Grosso – sarà ospitato nei locali della biblioteca Berio e molti musei cittadini faranno da cornice alle varie iniziative”. Legata alla nascita di Genova World la donazione al Comune di un fondo librario di 2000 volumi tra cui pubblicazioni sui temi del turismo, del cibo e dell’artigianato.

Genova World ha in programma, a partire da maggio, il progetto Outfood e Genova Taster, una serie di incontri degustazione per la cittadinanza e per il pubblico straniero. Tutte le iniziative saranno proposte anche in lingua inglese.