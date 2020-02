Turismo, al via concorso per giovani liguri: in palio un premio speciale da 3mila euro

Genova. Il 28 febbraio prossimo partirà Big You Up!, il contest per i giovani che vogliono mettersi in gioco creando nuove esperienze nel mondo del turismo, pensate e dedicate ai loro coetanei.

Il progetto, lanciato dal Cfmt (Centro di Formazione Management del Terziario, nato da Confcommercio e Manageritalia dopo il grande di successo di Big – Business Intergenerational Game) e patrocinato da Regione Liguria, è rivolto ai ragazzi fra i 18 e i 29 anni, studenti ITS, laureati o laureandi e da loro la possibilità di presentare la propria idea per rilanciare, reinventare, vivere in maniera diversa, innovativa e coinvolgente un’attività turistica destinata ai giovani.

Tutti i progetti presentati saranno analizzati e valutati da una giuria di esperti qualificati, che andranno a selezionare 10 progetti. I 10 finalisti potranno presentare la loro idea, a Roma, di fronte alla giuria di esperti, che decreteranno i 3 vincitori finali. Infine grazie al contributo di Manageritalia Liguria è stato istituito un premio ad hoc di 3mila euro, che andrà al miglior progetto dedicato alla Liguria.

Per partecipare al contest i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, laureandi o laureati non occupati al momento dell’iscrizione (provenienti da qualsiasi università italiana o da ITS), dovranno iscriversi sul sito http://www.cfmt.it/big-you entro il 28 febbraio 2020 e presentare il proprio progetto entro il 29 marzo 2020. Le 3 migliori proposte riceveranno un riconoscimento economico da investire in attività formative o di consulenza per la realizzazione di un’idea imprenditoriale.