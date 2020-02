Tuffi, Nuotatori Genovesi conquista il nono scudetto consecutivo

Genova. Duplice successo per le squadre master della Nuotatori Genovesi nello scorso fine settimana.

A Torino si è svolto il campionato italiano indoor di tuffi Master e Propaganda. La Nuotatori Genovesi ha trionfato vincendo la classifica di società con 316,50 punti e conquistando il nono scudetto consecutivo. Una vittoria costruita grazie ai 10 titoli italiani, alle 8 medaglie d’argento e alle 5 medaglie di bronzo, ma anche grazie ai piazzamenti di una squadra solida e affiatata composta da 11 atleti.

A Genova è invece andato in scena il campionato regionale Master di nuoto. La Nuotatori Genovesi si è confermata società campione regionale per il secondo anno consecutivo, chiudendo in testa alla classifica con 136.650,97 punti. Aumentato, rispetto alla scorsa stagione, il distacco nei confronti delle altre squadre sul podio: il Genova Nuoto My Sport, che si conferma seconda classificata con 102.268,96 punti, ed il Rapallo Nuoto, al terzo posto con 37.871,17 punti. Per la squadra di Albaro sono arrivati 59 titoli regionali individuali, ai quali si aggiungono i 9 primi posti conquistati nelle staffette.