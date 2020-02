Genova. Con 3132 denunce nel 2019, quasi 1000 in più rispetto alle 2240 del 2018 a livello provinciale, le truffe si confermano anche a Genova uno dei reati più diffusi e, diversamente da altri reati, in aumento. Per questo il Comune di Genova ha lanciato una campagna informativa a 360 gradi che si pone come obbiettivo quello di arrivare in maniera capillare a tutti i 129 mila cittadini genovesi over 65.

L’iniziativa è stata lanciata dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Genova. “Diffidente? No, prudente!” il titolo di una pubblicazione stampata in 20 mila copie, distribuite nei municipi e nei distretti della polizia locale, e pubblicizzata – in stile americano – anche sui cartoni del latte.

In tal senso l’amministrazione pubblica ha collaborato con l’azienda Latte Tigullio che ha personalizzato 300 mila confezioni in tetrapak. La campagna, che include anche manifesti per strada e messaggi sui media locali, vetrofanie sugli autobus, contenuti sul web e materiale spedito a casa insieme alle bollette della Tari, è stata presentata questa mattina a palazzo Tursi dall’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino e dal comandante della polizia locale Luca Giurato.

Nell’opuscolo sono illustrati tutti i trucchi messi in atto dai malviventi e che spesso hanno come target la popolazione anziana: dai finti addetti che devono controllare il gas alle false baby sitter, ai sotterfugi come le borse rubate e restituite, i sedicenti amici dei nipoti, gli incidenti stradali fittizi e così via. “La truffa è un reato odioso – afferma l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – perché sfrutta le paure e le debolezze”.

Attraverso la campagna si invitano i cittadini a non esitare a chiedere aiuto al numero unico di emergenza 112 o al numero verde 800394839, ma anche a non avere timore né vergogna, se hanno subito una truffa, a contattare le forze dell’ordine. “Molte truffe non vengono neppure denunciate perché chi le subisce si sente umiliato e pensa di essere stato poco attento”, sottolinea Garassino.

“Per dimensioni e numeri questa è una delle campagne più massicce che siano mai state fatte – afferma il comandante della polizia locale Luca Giurato – la campagna è rivolta agli anziani, ma va detto che i giovani hanno un ruolo altrettanto nel sensibilizzare i propri parenti su queste problematiche”.

Infine 100 operatori di polizia locale saranno formati sulle tematiche delle truffe agli anziani e saranno presenti con dei gazebo nei mercati rionali dei diversi quartieri della città. Il Comune sta definendo accordi per la distribuzione delle guide anti-truffa anche nelle farmacie, nelle parrocchie e presso gli studi dei medici di famiglia.