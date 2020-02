Truffano 50enne vendendogli una stufa mai consegnata: denunciati due giovani siciliani

Genova. Hanno truffato un 50enne di Cicagna, che voleva comprare una stufa vista su una piattaforma per le vendite online e ha versato, per riceverla, la somma di 450 euro.

La stufa però non è mai stata consegnata e i venditori si sono resi irreperibili. Per questo l’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Cicagna che, al termine di un’indagine avviata a dicembre, hanno identificato e denunciato i responsabili per truffa aggravata in concorso.

A finire nei guai sono due giovani siciliani di 23 e 30 anni, entrambi gravati da precedenti di polizia.