“Troppi rischi”, rinviata la maxi pulizia dei giovani volontari nella discarica abusiva di Begato

Genova. Sarebbe stata la prima operazione collettiva di alcune nuove e importanti realtà di attivismo e volontariato attive a Genova nell’ambito della difesa dell’ambiente. Genova Cleaners, Fridays For Future, The Black Bag e Trashteam – Save the river si erano organizzati, tutti insieme, per trascorrere la giornata di domenica 2 febbraio in via Brocchi, a Begato, per ripulire un’intera scarpata invasa da rifuti.

Purtroppo l’iniziativa è stata rinviata a data da destinarsi. Lo spiegano gli stessi organizzatori:

“Per noi é davvero un grande dispiacere annunciare in via definitiva che la spedizioneé posticipata a data da destinarsi – si legge su Facebook – purtroppo la situazione nel luogo in cui intendevamo fare la spedizione è di forte disagio, alcune persone hanno la malsana abitudine di lanciare tutti i propri rifiuti dai piani alti dei palazzi e questo, insieme al terreno ancora molto scivoloso, renderebbe la spedizione non sicura per i nostri ragazzi, in particolare quelli più giovani”.

“Questo non vuol dire che facciamo ritirata – continuano i giovani attivisti – anzi, è per noi una missione cercare di portare dignità in quei luoghi lasciati al disagio e al degrado quindi aspetteremo un aiuto massiccio di altri volontari ed in particolare delle forze dell’ordine per permettere una messa in sicurezza della zona, per permettere a noi volontari di ripulire il luogo senza rischiare di essere colpiti da bottiglie di vetro e rifiuti ingombranti che potrebbero ferirci gravemente. Ci dispiace davvero ma riteniamo che questa soluzione sia la più saggia da adottare in questo momento”.