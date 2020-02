Genova. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori, durato 9 ore e concluso ieri in serata, durante il quale è stato necessario amputare uno dei due arti inferiori: il camionista savonese di 56 anni, Armando Biorci, rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del terminal portuale Psa di Pra’, a Genova, rimane in prognosi riservata.

E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova, sotto stretta osservazione medica.

Il 56 enne carcarese, le cui condizioni sono comunque stabili, è in attesa di ulteriore valutazione da parte degli specialisti ortopedici e vascolari relativamente all’arto superstite.

L’uomo, un autotrasportatore, è stato travolto da un carico di tubi che lo hanno colpito sulle gambe e all’addome procurandogli dei gravissimi traumi: soccorso è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio genovese.

Sull’infortnio proseguono le indagini e gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e cosa abbia provocato il crollo del carico di tubi che lo ha investito: non si esclude un problema tecnico così come l’errore umano.

Si attendo ulteriori riscontri sull’incidente che poteva costare la vita al camionista savonese.