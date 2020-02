Tour Egitto classico con i migliori viaggi organizzati in Egitto 

L’idea di un tour Egitto vi solletica da un po’? Perfetto abbiamo proprio quello che fa al caso vostro. Date subito un’occhiata a tutti gli itinerari classici di viaggi e tour Egitto, mettiamo a vostra disposizione 25 tour fantastici per soddisfare tutte le vostre esigenze. E se non trovate l’opzione perfetta per voi siamo sempre disponibili a personalizzare la vostra vacanza con un viaggio su misura, pensato esclusivamente per voi a prezzi speciali!

L’Egitto è una meta di viaggio consolidata, scelta ogni anno da tantissimi turisti e viaggiatori attratti nella terra dell’antica civiltà egizia, non solo per la storia millenaria ma per le numerosissime opportunità che offre per rendere il vostro viaggio indimenticabile. Un viaggio in Egitto è sempre la scelta perfetta se vi interessate al patrimonio storico, artistico e culturale, di inestimabile valore in Egitto, ma anche ai paesaggi naturali, variegatissimi e mozzafiato, in un’atmosfera da mille e una notte.

Siete da sempre appassionati di egittologia e non vedete l’ora di scoprire la storia faraonica? Il ventaglio di scelta è molto ampio e variegato: a partire dalla caotica Cairo, che vi offre questo e tanto altro ancora. Chi non ha mai fantasticato di vedere le piramidi di Giza e la Sfinge dal vivo quando a scuola si studiava l’antico Egitto? Inoltre potrete perdervi tra gli antichi tesori perfettamente conservati esposti nel museo Egizio. Il 2020 è anche l’anno dell’inaugurazione del Nuovo Grande Museo, situato a pochissima distanza dal plateau delle piramidi di Giza. Nella metropoli dai mille suoni, odori e colori, avrete anche modo di ammirare le testimonianze delle civiltà islamica e copta. Un cocktail di storia fenomenale che vi trascinerà in un vortice in cui si fondono squisitamente passato e presente. Prima di lasciare la Capitale non perdete l’occasione di rilassarvi al tramonto in un giro in Feluca sul Nilo.

Ma il meglio dell’antico Egitto vi aspetta più a sud, nell’Alto Egitto: tra Luxor, città dalla storia millenaria e Assuan, altrimenti conosciuta come la “perla del Nilo”, dove la concentrazione di testimonianze della gloriosa civiltà egizia è impareggiabile. Basti pensare che Luxor è stata spesso definita come “il museo a cielo aperto più grande del mondo”, Assuan, vi conquisterà per la magnifica cornice naturale in cui si ergono i suoi templi, perfettamente immersi nell’azzurro delle acque del fiume.

I templi, gli edifici e le colossali statue sono giunte fino a noi, resistendo valorosamente alle intemperie e al passare inesorabile del tempo, rendendoci privilegiati eredi di una storia dal valore inestimabile. Il modo migliore per godere dell’Alto Egitto è partecipare a una crociera sul Nilo, la combinazione perfetta di natura e storia vi aspettano a bordo di un viaggio sulle rilassanti acque calme del Nilo. Sarà fantastico svegliarsi presto per ammirare dal sun deck della vostra crociera lo spettacolo delle coloratissime mongolfiere che si innalzano nel cielo sereno e tranquillo della città di Luxor, contemplando il tempio di Luxor da un lato e la riva occidentale dall’altro. Approfittate del vostro arrivo ad Assuan per fare una visita anche ad Abu Simbel, raggiungibile in poche ore, vale decisamente la pena di andarci per vedere con i propri occhi questo imponente quanto affascinante sito patrimonio dell’umanità, messo in salvo dall’allagamento risultante dalla costruzione della grande diga, grazie ad un progetto internazionale di grandissima rilevanza. Qui potrete ammirare anche il lago Nasser e la grande diga di Assuan.

Infine se volete scoprire l’Egitto classico non potete perdervi l’opportunità di rilassarvi su una bellissima spiaggia e ammirare la barriera corallina, aggiungendo al vostro itinerario una delle meravigliose destinazioni del Mar Rosso: Sharm el Sheikh, Dahab, Marsa Alam, Hurghada. Se amate le immersioni vale la pena recarvi alla riserva naturale di Ras Mohammed, vicino a Sharm El-Sheikh. In ogni caso tutte le opzioni del Mar Rosso sono fonte di emozioni e avventura, acque cristalline e fondali coloratissimi e spettacolari sono garantiti.

Non è un caso se gli egiziani parlano della loro patria come “Umm el-Donya”, che in arabo significa “la madre del mondo”, l’Egitto sorprende i visitatori con la sua estrema bellezza e vi invita a visitarlo ancora, perché come si dice in Egitto “chi beve l’acqua del Nilo è destinato a ritornare”.

Da sempre Memphis Tours pensa per voi pacchetti di viaggio che vi permetteranno di godere della storia antichissima dell’Egitto e di immersioni nella natura senza alcuna rinuncia. Offriamo tutta la nostra esperienza nel consigliarvi i pacchetti di viaggio più convenienti che vi daranno la possibilità di visitare tutto ciò senza pensieri.

Potrete anche personalizzare il vostro pacchetto grazie alla grande flessibilità che offriamo per fare della vostra vacanza l’esperienza perfetta che avete sempre desiderato. Che cosa state aspettando? Vi basta consultarre tutte le nostre ultime offerte al link seguente: https://italiano.memphistours.com/Egitto/Pacchetti-Viaggi/Tour-Classici-Egitto cogliete l’attimo e visitate subito il sito di Memphis Tours per scegliere la vostra vacanza perfetta.