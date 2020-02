Genova. L’appuntamento annuale con i migliori medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor tornerà ancora una volta a Genova con due proiezioni (12 e 13 febbraio 2020 al The Space Cinema del porto antico). Inedita la tappa di Finale Ligure (SV) in programma il 14 febbraio. Tanti gli ospiti del mondo sportivo previsti, a Finale ci sarà la climber egiziana Wafaa Amer.

Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all’omonima manifestazione canadese, è pronto a tornare in Italia.

Foto 3 di 3





Il programma. Il pubblico che prenderà parte alla serata avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project); vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell’inconsueta veste di baby sitter (Danny Daycare); superare simbolicamente il confine tra USA e Messico grazie all’incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line); raggiungere una delle regioni più remote dell’Antartide con lo snow kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon con l’obiettivo di scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition); ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del Lhotse Couloir fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse 8516 m).

Alcuni ospiti previsti durante le tre tappe liguri. A Genova ci sarà ad esempio Christian Roccati, scrittore e alpinista appassionato di arrampicata su roccia e ghiaccio, speleologia, canyoning, mountain bike, sci, free climbing, ferrate e extrem mountain running. Grande attesa a Finale Ligure per la climber egiziana Wafaa Amer.

“Siamo davvero orgogliosi di poter presentare l’8^ edizione italiana del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour e di tornare ancora una volta nella città di Bolzano – ha dichiarato Alessandra Raggio, Amministratore Delegato di Itaca, la società che in Italia cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, che ha aggiunto – siamo partiti nel 2013 con solo 5 date ed un totale, a fine tour, di 2500 spettatori. Nel 2019 abbiamo realizzato un calendario di 34 appuntamenti ed oltre 14.000 presenze in sala. Il nostro obiettivo è quello di crescere ancora e portare ad un pubblico sempre più vasto queste meravigliose pellicole. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e organizzare per questa ottava edizione ben 41 proiezioni, dando la possibilità a più di 17.000 persone di scoprire il fantastico mondo della montagna e degli sport outdoor”.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito https://www.banff.it/

I biglietti per la tappa sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati sul sito http://www.vivaticket.it) oppure telefonando al call center 892234. Per l’ottava edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C, Ferrino Outdoor, Kailas Viaggi, Buff e ESI. La tappa di Genova è realizzata in collaborazione con il CAI Genova e Salewa Store. La tappa di Finale Ligure ha il patrocinio del Comune di Finale Ligure ed è realizzata in collaborazione con Finale For Nepal e La Sportiva Store.