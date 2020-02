Tenta di rapinare un’anziana, aggredisce poliziotta fuori servizio che tenta di fermarlo

Genova. Venerdì mattina nel quartiere genovese di Sestri Ponente un uomo sulla trentina aveva rapinato un’anziana del portafogli e per fuggire aveva aggredito una poliziotta libera dal servizio che aveva tentato di fermarlo. I fatti sono avvenuti in via Ciro Menotti.

Oggi, dopo alcune indagini, l’uomo sarà processato con rito direttissimo. Insieme alla donna poliziotto c’era il marito di lei, agente in congedo. Anch’egli ha tentato di bloccare i rapinatore.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile che sono riusciti a fermarlo. Si trattava di un marocchino già noto alle forze dell’ordine.