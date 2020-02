Tennis, concluso con successo l’Open Rodeo dedicato ad Under 12 e Under 14

Genova. Ad una decina di giorni dal primo torneo Open Rodeo del 2020, il Tennis Club Pegli ha mandato agli archivi anche un altro torneo Rodeo, questa volta dedicato agli Under 12 e Under 14, che ha visto ai nastri di partenza molti ragazzi, anche provenienti da fuori regione.

Il tabellone maschile Under 14 ha fatto registrare il successo del lavagnese Matteo Caravelli, ranking federale 3.3, che in finale ha superato 4/3 4/0 il pari classificato Alessandro Fossati, tesserato per il Park Genova.

Nell’Under 12 maschile ha vinto Filippo Garbero, NC delle Pleiadi di Moncalieri, uno dei migliori classe 2009 d’Italia. In finale Garbero ha superato 4/2 4/3 il 3.5 Lorenzo Elia, del TC Finale, al termine di un match contraddistinto da un livello di gioco davvero importante.

Fra le ragazzine pari età si è imposta Francesca Mjeshtri, 4.5 del TC Genova, che ha regolato con un duplice 4/2 Caterina Arena, classificata 4.3 e tesserata per il TC Pegli.

È così calato il sipario su un altro Rodeo, la cui formula si dimostra particolarmente apprezzata dai giocatori. Come al solito preciso e puntuale il lavoro dell’ufficiale di gara Campanella e del direttore generale Riccardo Bozzano.