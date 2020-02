Tagli alla Polstrada anche in Liguria, levata di scudi della Lega

Genova. E’ una delle ultime battaglie della Lega e di Matteo Salvini, i presunti tagli alla polizia stradale da parte del governo e che riguarderebbero cinque regioni tra cui la Liguria.

“Più sbarchi, tasse e manette ma meno Polizia. Il governo vuole tagliare alcuni uffici della Polizia Stradale in Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Puglia e Piemonte: un errore clamoroso, che la Lega al governo aveva bloccato, e che ora è denunciato con forza da sindacati e associazioni. Difendere le donne e gli uomini in divisa, e quindi la sicurezza degli italiani, è una priorità: altro che cancellare i Decreti sicurezza per fare un favore alle ong o aumentare i costi dell’accoglienza degli immigrati”, dice il leader del Carroccio.

Tema ripreso anche dai parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi e Stefania Pucciarelli: “Vergognoso che Pd e M5s vogliano risparmiare sulla pelle dei cittadini chiudendo interi reparti della Polstrada proprio sulle strade statali considerate le più pericolose in assoluto. Non si trovano risorse mettendo a repentaglio la vita di tutti. Siamo davvero preoccupati perché in questo modo in tutta la Liguria si rischia di lasciare sguarnito territorio e cittadini senza un’adeguata sicurezza”.