Taekwondo, il Trofeo Lanterna parla genovese

Genova. Si è chiusa in festa la decima edizione del Trofeo Lanterna, competizione organizzata dalla società del maestro Fabrizio Terrile che, in tanti anni di attività, ha visto debuttare sui suoi tatami tanti futuri campioni, come Augusto Campazzo, Gian Alberto Ballerino e Aurora Ceccantini, per citare i più recenti.

Domenica 23 febbraio al Palacus di Genova l’edizione numero dieci ha visto la partecipazione di circa cinquecento atleti provenienti da otto regioni, oltre alla società francese Nice Elite.

A fine kermesse il medagliere per società parla genovese, con il primo posto della Scuola Taekwondo Genova, capace di portare a casa ben sedici medaglie d’oro, staccando proprio la Lanterna padrona di casa, con undici campioni. Al terzo posto i torinesi del centro sportivo Annozero, con dieci ori.

Per il taekwondo ligure il prossimo obiettivo saranno i campionati nazionali Under 15, Under 18 e Seniores a categorie olimpiche che si terranno a Genova da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

Di seguito, in sintesi, il medagliere delle società liguri con i nomi dei primi classificati.

Scuola Taekwondo Genova: 16 ori (Lorenzo Barbucci, Sofia Barbucci, Martina Fantoni, Giulia Guglielmi, Viola Fregara, Virginia Lampis, Lucrezia Maloberti, Nicole Masala, Filippo Patri, Elisa Pollini, Giulia Pollini, Nicolò Rebolino, Alessandro Carta, Benedetta Epifanio, Pier Filippo Maggioncalda, Melissa Negri), 5 argenti, 11 bronzi

Lanterna Taekwondo: 11 ori (Simone Effori, Miroslav Monaldi, Stefano Maggiolo, Pietro Sampellegrini, Christian Versienti, Matteo Casanova, Tommaso Fossaceca, Stella Lodi, Alessandro Macario, Flavio Russo, Riccardo Bottiglieri), 4 argenti, 7 bronzi

Taekwondolimpico: 3 ori (Pietro Incerti, Gabriele Bramato, Davide Scoppetta), 7 argenti, 6 bronzi

Black Dragon: 3 ori (Leonardo Pietragalla, Leonardo Altamura, Grazia Lorusso), 5 argenti, 5 bronzi

Polisportiva Città dei Ragazzi: 3 ori (Martina Porcile, Leonardo Manzone, Giovanni Naselli), 1 argento, 3 bronzi

Olympic Center: 2 ori (Simone Borzone, Melissa Terrasi), 2 argenti, 3 bronzi

Hwasong: 2 ori (Lara Santacroce, Massimo Arken), 1 argento, 3 bronzi

Athletic School Tigullio: 1 oro (Manuel Bongiorno), 6 argenti, 1 bronzo

San Bartolomeo: 1 oro (Carlo Patria), 3 argenti, 1 bronzo

Vallescrivia: 1 oro (Leonardo Aldisi), 2 argenti, 2 bronzi

Hung Ki Kim: 1 oro (Ginevra Delgadillo), 1 bronzo

Sport Village: 1 oro (Emanuele Penniello)

Dojang: 3 argenti

Taekwondo Ponente: 1 argento, 2 bronzi

Black Sharks: 1 argento

Marassi Taekwondo: 5 bronzi

Taekwondo Genova Due: 2 bronzi