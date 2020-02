Taekwondo, domenica un Trofeo Lanterna da record

Genova. Domenica 23 febbraio il Palacus di Genova ospiterà il 10° Trofeo Lanterna, appuntamento interregionale curato dalla Lanterna Taekwondo. Record di partecipazione con ben 501 atleti che saranno impegnati nelle sei aree di gare allestite dallo staff del maestro Fabrizio Terrile che potrà contare su una doppia squadra: dai 28 atleti sui tatami ai genitori fino ai volontari a disposizione dell’organizzazione.

“Il lavoro di semina paga ancora e il riconoscimento ricevuto da dirigenti e tecnici alla nostra bontà organizzativa è davvero eccezionale – afferma Terrile -. Sfondiamo il muro dei cinquecent0 partecipanti grazie alla buona reputazione costruita nei primi nove anni di torneo“.

Sono 55 le società iscritte in arrivo da 8 regioni. Dalla Francia arriva Taekwondo Nice Elite, dall’Emilia Romagna Accademia Taekwondo Modena, dalla Liguria Black Shark, Hung Ki Kim Genova, Athletics School Tigullio, Hwasong, Lanterna Taekwondo Genova, Polisportiva Città dei Ragazzi, Scuola Taekwondo Genova 2, Sport Village Taekwondo, Taekwondo Olympic Center, Taekwondo Ponente, Taekwondo Vallescrivia, Taekwondolimpico Genova, Black Dragon Academy Genova, Dojang Taekwondo Genova, G.S. S.Bartolomeo di Staglieno, Marassi Taekwondo, Scuola Taekwondo Genova e Olimpia, dalla Lombardia Walo Taekwondo Center, Polisportiva Vaianese, Elite Taekwondo Center, Spazio 66, Taekwondo Rozzano, Centro Taekwondo Milano, Combat Team Pagliara, Taekwondo Roncello, Centro Arti Marziali Pavia, Tkd Calling Pavia, A.S.D.Centro Sportivo Solbiatese e Taekwondo New Fight, dal Piemonte Asd Centro Taekwondo Alessandria, Atc Warriors, A.S.D. Kwan Taekwondo Biella, Asd White Fox Taekwondo, Asd Workout, A.S.D. Centro Taekwondo Piossasco, Asd Taekwondo Dragon, Ssd Annozero, Ssd Centro Sport Torino, Torino Taekwondo Union e Asd New Generation, dalla Puglia New Marzial Mesagne, dalla Sardegna Asd Centro Taekwondo Oliena, Asd Taekwondo Berchidda,Taekwondo Terranova, A.S.D. Taekwondo Olmedo e Olympic Taekwondo Alghero, dalla Toscana A.S.D. Nrgym Taekwondo Arezzo, Centro Taekwondo Arezzo, Bembe S.S.D, Asd Future Tkd Academy, A.S.D. Taekwondo Attitude e Taekwondo Dream Team.

La gara è riservata a Esordienti B (nati dal 2013 al 2014) per cinture bianche, gialle, verdi-blu, rosse-nere, Esordienti A (nati dal 2011 al 2012) per cinture bianche, gialle, verdi-blu e rosse-nere, Cadetti B (nati dal 2009 al 2010) per cinture bianche-gialle, verdi-blu; rosse-nere, e Cadetti A (nati dal 2006 al 2008) per cinture bianche-gialle, verdi-blu, rosse-nere.