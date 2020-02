Genova. Non sono rimasti con le mani in mano i ragazzi di Genova Cleaner, dopo il cambio di programma annunciato ieri pomeriggio dopo un sopralluogo a Begato: tutti a Voltri, per dare una pulita alla spiaggia, la più grande tra le libere della città.

E così, in due ore, 40 cleaners hanno raccolto 58 sacchi di spazzatura divisi in plastica, vetro e indifferenziata: “In questa spedizione vorremmo ringraziare particolarmente tutte le persone che nonostante il cambio di programma all’ultimo minuto hanno deciso lo stesso di partecipare.

Inoltre ringraziamo i passanti che hanno deciso di unirsi a noi anche accompagnati dai propri bambini”.

La location di oggi è stata scelta “in sostituzione” della scarpata di Begato, inizialmente il primo obiettivo, dopo che, a seguito di un sopralluogo, è stata valutata, al momento, non abbastanza sicura soprattutto per i giovani volontari: la cosa, ieri, aveva fatto scalpore, mettendo in evidenza quanto sia profonde le radici culturali del problema dell’abbandono dei rifiuti.