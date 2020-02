Spada Under 14, un quarto ed un settimo posto per la Cesare Pompilio

Genova. Ben otto formazioni liguri si sono recate lo scorso fine settimana a Bolzano per la prova a squadre del Grand Prix Kinder Joy of Moving riservata alla spada Under 14: cinque della Cesare Pompilio, due del Circolo della Spada Liguria e una del Club Scherma Rapallo.

Il migliore risultato è stato conquistato dalla squadra della Cesare Pompilio, composta da Giorgia Armaleo, Claudia Del Regno e Gaia Moretti, che si è classificata al quarto posto nella categoria Allieve.

Bene anche la squadra della Cesare Pompilio nella categoria Giovanissime, dove Martina Baldini, Sara Caviglione, Ludovica Mantelli e Arianna Sansone hanno concluso la gara al settimo posto.