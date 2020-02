Spaccia ai coetanei e in casa ha un chilo e 300 gr di marijuana: 19enne in manette

Chiavari. E’ stato notato dagli agenti mentre confabulava con fare sospetto con alcuni coetanei. Fermato per un controllo il giovane, un 19 della zona, è mostrato subito molto nervoso e, incalzato dagli operatori, ha consegnato un involucro contenente marijuana. Essendo noto per la sua “inclinazione” allo spaccio, è scattata subito la perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 1.311 grammi di marijuana suddivisi in numerosi involucri termosaldati sparsi nelle varie stanze dell’abitazione, due bilancini di precisione e materiale atto al

confezionamento.

Il 19enne è stato arrestato spaccio e portato nel carcere di Marassi.