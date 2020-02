Quinto turno di campionato in Serie B maschile di pallanuoto che vede staccarsi tre squadre che cercano quindi di allungare su tutte le altre.Rapallo deve cedere all’Imperia che vince grazie al primo ed al terzo quarto. Ponentini che giocano meglio e vanno subito sul 2-0. La reazione gialloblù è respinta al mittente perché arrivano subito le contro- offensive dell’Imperia che riesce a tenere 3 gol di vantaggio e si prende l’intera posta.

Vince invece Sori che tiene la testa della classifica proprio con Lerici. I granata travolgono Sestri soprattutto grazie ad una bella seconda parte. Sestri resiste fino alla pausa alla quale si va sul 5-4. Da qui i granata scappano e vanno sull’8-5 per poi piazzare l’allungo decisivo fino al 12-6 finale. Ora arriva il big match proprio contro Lerici per vedere chi si prenderà la testa della classifica.

Primo ko per l’Andrea Doria che soccombe di fronte ad una Locatelli molto in palla e più esperta. Primo quarto ottimo per i biancoblù che chiudono avanti 1-2, poi subiscono una rimonta secca per il 4-2. Altro periodo di stasi il terzo, infine la Locatelli trova un break di 3-0 che chiude i conti e rende i biancorossoblù la terza forza del campionato.

Infine primo punto per Chiavari che sblocca la classifica contro Piacenza. Bella prestazione per i giovani allenati da mister Pisano che nel primo quarto tengono bene, vengono travolti al rientro in acqua. La reazione arriva nell’ultimo periodo quando un 5-1 perentorio vale il pareggio fatto di tanto cuore.