Solo 2500 euro al nuovo assessorato “al porto”, il Pd punzecchia il sindaco Bucci

Genova. Un nuovo assessorato, ma praticamente senza portafoglio. E’ quanto denunciato dal gruppo del Pd in consiglio comunale a Genova.

“Quando il 7 settembre dell’anno scorso il Sindaco Bucci aveva istituito la nuova delega assessorile allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico l’aveva annunciato come un grande cambiamento. Per la prima volta il Comune avrebbe avuto un assessorato specifico, titolato ad occuparsi delle ricadute sulla città del Porto e del sistema logistico genovese”.

“Finalmente con l’approvazione del nuovo bilancio preventivo per il 2020 si poteva dare gambe a questa nuova struttura – si legge nella nota dei dem – Ma oggi in commissione consiliare abbiamo appreso che lo stanziamento per il nuovo assessorato è di 2.500 euro. Non è un errore di battitura, lo ha confermato l’assessore Maresca in commissione. Sono proprio 2.500 euro per tutto il 2020.

Non è un po’ poco per un grande cambiamento?”.