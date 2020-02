Silver Economy, il 7 febbraio a Genova il convegno organizzato da Confcommercio

Genova. Si svolgerà a Genova il 7 febbraio il convegno dal titolo “Silver & The City”: più consumi, più turismo, più crescita, la terza età “ringiovanisce” l’economia”, organizzato da Confcommercio con 50&Più e Confcommercio Genova, per fare il punto sulla Silver Economy, l’economia che riguarda il complesso delle attività economiche rivolte specificamente alla popolazione con 65 anni o più.

Quanti sono gli anziani in Italia, le loro abitudini di consumo, come investono i risparmi e come stanno cambiando, non solo i servizi e le attività impreditoriali, ma anche le città dal punto di vista urbanistico per adeguarsi alla società in cambiamento che sta diventando sempre più silver: sono i temi oggetto del convegno nazionale che vedrà al centro della giornata l’intervista del direttore del Secolo XIX, Luca Ubaldeschi, al sindaco e di Genova, Marco Bucci e all’Architetto di fama internazionale, Stefano Boeri.

Interverranno tra gli altri, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il presidente di Confcommercio Genova, Paolo Odone.