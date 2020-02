Sicurezza, controlli della polizia ferroviaria in 34 stazioni liguri

Liguria. E’ di 16 sanzioni il bilancio dei controlli messi in atto ieri dagli uomini della polizia ferroviaria in 34 scali liguri. I controlli si sono svolti nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, che ha visto effettuare controlli straordinari ai passeggeri e ai loro bagagli così come predisposto dal servizio di Polizia Ferroviaria di Roma.

Nel corso dell’operazione la polizia ferroviaria della Liguria ha identificato 315 persone, controllato 34 scali e 130 bagagli avvalendosi, nel capoluogo ligure, della collaborazione di unità cinofile messe a disposizione della Questura.

Come detto, sono state elevate 16 sanzioni amministrative in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario (alla luce del decreto del presidente della Repubblica numero 753 del 1980).

Resta alto il livello di attenzione da parte degli operatori di polizia ferroviaria nelle stazioni, punti nevralgici della mobilità di migliaia di viaggiatori.