Sia l’orchestra del Carlo Felice e non l’accademia di Santa Cecilia a suonare per il ponte, ok all’odg del M5S

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato un ordine del giorno fuori sacco presentato dal Movimento 5 Stelle che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera affinché, in caso fosse organizzato un concerto in occasione della futura inaugurazione, si coinvolga l’orchestra del Carlo Felice.

Il documento è stato votato anche dall’opposizione, se si esclude l’astensione del capogruppo di Fratelli D’Italia Alberto Campanella. L’ordine del giorno nasce da un’interrogazione a risposta rapida presentata sempre oggi dal consigliere pentastellato Luca Pirondini, che di professione è orchestrale del Carlo Felice. L’articolo 54 era in merito alla notizia di un concerto dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia finanziato dal consorzio PerGenova il prossimo 24 maggio.

“Ho interrogato l’assessore alla Cultura sul tema e la risposta dell’assessorato è stata che neppure loro sapevano nulla”, dice Pirondini. L’assessore alla Cultura Barbara Grosso ha spiegato che “al momento la struttura commissariale non ha avuto ulteriori informazioni in merito al concerto del 24 maggio ma che quella data non è legata in alcun modo all’inaugurazione del viadotto”.