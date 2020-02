Si mette in quarantena per presunto coronavirus, Toti gli telefona: “Grazie per il gesto civico”

Genova. Il presidente Giovanni Toti ha avuto una telefonata con la persona che si trova a Sanremo in isolamento volontario dopo essere sbarcato dalla nave Westerdam in Cambogia, dove era presente una persona affetta dal coronavirus. A riportare la notizia è l’ufficio stampa della Regione in una nota.

Il governatore ligure ha voluto “ringraziare personalmente per il grande gesto civico il cittadino sanremese che oggi fortunatamente è risultato negativo al tampone e viene costantemente monitorato dalla task force sanitaria attivata in Liguria per fronteggiare il virus cinese”.

Di fatto al momento non ci sono casi sospetti di coronavirus in Liguria, come ha chiarito lo stesso Toti in un punto stampa convocato nel pomeriggio. Ieri si era diffuso l’allarme per un giovane cittadino cinese, studente del conservatorio Paganini di Genova, soccorso d’urgenza dal 118 perché aveva accusato una crisi respiratoria. Subito è partito il protocollo regionale per la gestione di presunti casi di coronavirus, come ha confermato il direttore della prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi.

Il ragazzo è stato visitato al reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino ma è stato rimandato a casa senza nemmeno effettuare il tampone per accertare la presenza del virus. Questo perché era tornato dalla Cina da più di due settimane, periodo considerato troppo lungo perché si possa parlare tecnicamente di “caso sospetto” secondo la definizione nazionale.