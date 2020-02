Si fingono minorenni per evitare l’arresto: due pusher in manette

Genova. Sono stati sorpresi in via Pré a cedere droga a un genovese di 27 anni ed un marocchino di 35 anni. I due pusher, entrambi senegalesi e gravati da precedenti di polizia, hanno provato a dichiararsi minorenni, venendo però smentiti dagli accertamenti che ne hanno appurato la maggiore età.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 4 grammi circa di hashish e di una modica quantità di eroina, nonché della somma in denaro contante per 25 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per concorso in lesioni personali e resistenza. Il più giovane, allo scopo di sottrarsi all’arresto, ha infatti fatto resistenza ai militari che lo hanno però bloccato al termine di una breve colluttazione.