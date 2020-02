Sette vittorie liguri indoor a Casale Monferrato

Genova. Anche a Casale Monferrato, in Piemonte, in occasione del campionato interregionale indoor, non mancano risultati di prestigio per le società liguri partecipanti. Hanno conquistato ben sette primi posti.

A livello giovanile, le medaglie d’oro sono state conquistate da LNI Savona (l’allieva B1 Paola Maria Malinconico), LNI Sestri Ponente (l’allievo C Matteo Bossone e il cadetto Danilo Dominici) e Canottieri Voltri (i cadetti Sanchez Zambrano e Samuele Pecollo).

Nella categoria Ragazzi brilla il Club Sportivo Urania con il successo di Martina Fanfani. A vincere, tra gli Esordienti, è Pietro Repetto (Elpis Genova).