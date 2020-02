Sestri ponente, rifacimento del ponte ‘obliquo’ di via Chiaravagna: la mappa dei cantieri

Genova. Il vice Presidente del Municipio e assessore al territorio del Medio Ponente Massimo Romeo fa il punto sui cantieri della zona di via Chiaravagna a causa del lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte obliquo di via Chiaravagna dopo il maltempo di quest’autunno.

Ecco gli aggiornamenti:

– Piazza Aprosio /Via Hermada: sono stati eseguiti gli scavi e il posizionamento nuova condotta Ireti che sarà attivata dopo il collaudo e collegamento alla condotta presente all’incrocio con Via Manara.

– Via Borzoli: sono in atto le lavorazioni di asfaltatura funzionali alla nuova viabilità’ che dovrebbero terminare tra martedì 18 e mercoledì 19.

– Via Concordia: Ireti dovrà eseguire le lavorazioni di scavo e la posa della nuova tubazione e successivamente collegarla alla rete che passa in Via Borzoli proprio nella zona antistante alla Via Concordia, per questa specifica lavorazione quindi occorrerà’ attendere l’autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai privati proprietari al termine della riunione condominiale convocata per il 19 febbraio. I lavori potrebbero iniziare alla fine di febbraio per una durata di un paio di settimane massima .

Al termine di tutte le lavorazioni verrà attivato il nuovo impianto Ireti gas così da consentire la disattivazione della tubazione attualmente ancorata al ponte obliquo. A quel punto dopo una nuova riunione operativa per la viabilità e assemblee pubbliche per informare i cittadini si arriverà

alla chiusura Via Chiaravagna (qualche metro prima del ponte obliquo) e all’inizio delle lavorazioni per la demolizione.