Genova. La Sestrese vince (1-0) il derby con il Via Acciaio, balzando al comando della classifica, per la gioia di mister Corrado Schiazza.

“La vittoria, strameritata, con il Via Acciaio ha un valore doppio perché è stata ottenuta contro un’ottima compagine, che ci ha dato del filo da torcere – commenta il tecnico verde stellato – ma noi abbiamo giocato da grande squadra, sapendo soffrire nel momento di difficoltà, per poi riprendere il dominio del gioco, segnando con Valcavi la rete della vittoria”.

Il pareggio del Taggia con il Camporosso vi proietta in vetta alla classifica…

“Siamo molto felici per il primato, ma il cammino è ancora lungo, non si possono fare calcoli… dobbiamo affrontare le otto partite, che mancano al termine, come autentiche finali”.