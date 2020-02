Genova. La Sestrese, andata al riposo sullo 0-0 con il Celle, si trasforma nella ripresa segnando quattro reti con Anselmo, Bortolini, Ansaldo e Delgado.

Il commento post gara è affidato al ds Andrea Catania.

“Vittoria importante nonostante alcune assenze di peso, a conferma che questo gruppo esprime valori importanti in tutta la rosa – afferma il ds verde stellato – nel primo tempo siamo scesi in campo con l’atteggiamento sbagliato e siamo stati fortunati andare al riposo in parità, anche grazie all’errore dal dischetto di Raiola”.

“È stato bravo mister Schiazza a catechizzare i giocatori nell’intervallo e infatti la squadra è tornata in campo con determinazione, voglia, sciorinando un grande calcio – conclude Catania – domenica prossima, a Borzoli, avremo lo scontro diretto con il Taggia, sarà una partita importante ma non ancora decisiva”.