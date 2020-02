Servizi sanitari domiciliari, Federfarma e Villa Basilea insieme per la cittadinanza

Genova. Due importanti realtà cittadine, da tempo attive a Genova, pronte a “fare rete” per creare e rafforzare un modello virtuoso di ascolto, informazione e supporto alla cittadinanza nell’ambito dei servizi sanitari. E’ nata e si svilupperà su queste basi la collaborazione tra Federfarma Genova, l’associazione che raccoglie e rappresenta le 304 farmacie private del capoluogo ligure e Provincia, e “Villa Basilea – Noi con Voi Genova”, complesso assistenziale operante dal 1983 come RSA e attivo anche nei servizi domiciliari socio-assistenziali integrati.

Da oggi, nelle farmacie della rete Federfarma, sui canali web ufficiali (federfarmagenova.it) o sulla app “Farmacia vicina”, i genovesi potranno trovare anche indicazioni, materiale informativo e di orientamento sul delicato tema delle cure domiciliari: un “vademecum” utile rivolto a tutti i cittadini e alle famiglie in condizione di fragilità.

Una sinergia che andrà a rafforzare ulteriormente la “mission” di Federfarma, ossia promuovere la farmacia come punto di riferimento per diversi servizi sanitari, accrescendone il ruolo di presidio sociale e territoriale. Per fare ciò, Federfarma ha scelto di farsi affiancare dall’importante realtà di Villa Basilea e della “Noi con Voi”: un complesso di strutture che dal 2018 hanno unito competenze e vocazioni differenti per creare un modello privatistico virtuoso di assistenza alla cittadinanza, informazione e presidio del territorio tramite ben 5 sportelli di segretariato sociale in vari quartieri cittadini. Sistema che si integra e completa l’offerta “pubblica”, grazie all’accreditamento al Sistema DOGE (Domiciliarità Genova) di Servizi per Persone e Famiglie del Comune.

“Le farmacie genovesi aderenti a Federfarma – ha dichiarato il dottor Carlo Rebecchi, presidente di Federfarma Genova – partecipano con piacere a questo accordo che ha l’obiettivo di potenziare la rete di supporto ai cittadini genovesi che ogni giorno entrano in farmacia, anche solo per un parere o una richiesta di informazioni riguardanti l’assistenza alle persone e il loro bisogni”.

“Federfarma ha scelto la nostra rete di servizi domiciliari per affrontare un nuovo e importante percorso di contatto e informazione alla cittadinanza – ha sottolineato Daniele Pallavicini, responsabile domiciliarità di Noi con Voi Genova – Il tutto ci riempie d’orgoglio ed è per noi conferma della bontà e dell’efficacia di quanto fatto fin qui a Genova. Siamo convinti che oggi sia sempre più corretto orientarsi verso nuovi modelli virtuosi di presa in carico del paziente, sperimentando approcci alla cura e all’assistenza differenti rispetto a quelli tradizionali. Tra i vari modelli, l’assistenza domiciliare rappresenta una scelta e una sfida destinata a rivelarsi vincente”.