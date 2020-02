Genova. La Serie D di pallavolo femminile è sbarcata al quindicesimo turno. La capolista Legendarte Finale ha accusato la prima sconfitta della stagione, consentendo alle inseguitrici di avvicinarsi.

Il match era di quelli attesi e fondamentali: a Finale si presentava la Arredamenti Anfossi di Diano Marina, seconda in classifica e intenzionata a riaprire la sfida per la Serie C. Il team allenato da Pontacolone ha quindi preso il largo fin dal primo set, vinto 23-25, per poi incassare tre punti. Il margine in classifica rimane di quattro lunghezze, ma la striscia positiva è interrotta.

Vince tre a zero anche la Maurina Strescino Imperia. Benedetta Giordano e compagne hanno travolto per tre set a zero la Volare volley, rimanendo solo un punto dietro la Arredamenti Anfossi. Rallenta invece il Volley Genova Vgp: con la Normac a Genova Sestri serve il tie break alle padrone di casa per vincere. Solo due punti per il Vgp, che quindi rallenta la sua corsa playoff.

Nella zona centrale della classifica, la Nuova San Camillo Imperia di coach Gavi ha espugnato il campo del Quiliano volley, imponendosi per tre set a uno. Tre a uno in trasferta anche per il Cogoleto volley, che ad Alassio ha fin dal primo parziale dominato la sfida con la Ap design Alassio.

Tie break a Genova Sestri. La Virtus Sestri ha piegato la Iglina Albisola, dopo una complessa rimonta. Le albisolesi, capitanate da Elena Bocca, si erano portate sopra per due set a zero, per poi essere raggiunte e sorpassate dalle padrone di casa.

Nel prossimo turno la capolista della serie sarà attesa ad Albisola, dove vorrà riprende la sua corsa per la promozione diretta. Il team di Diano Marina, invece, ospiterà il Volley Genova Vgp, in una sfida per riagganciare il secondo posto.