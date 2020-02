Lavagna. Lavagnese e Savona sono due squadre che stanno attraversando un ottimo periodo di forma. Oggi si affrontano per la sesta giornata del girone di ritorno.

I tigullini erano precipitati in ultima posizione, poi si sono risollevati grazie a 13 punti conquistati nelle ultime otto giornate. Non perdono da sei turni, nei quali hanno ottenuto prima tre vittorie e poi tre pareggi. Una ripresa avvenuta grazie anche ai nuovi arrivati nel mercato autunnale, tra i quali Rossini e Tripoli, che avevano iniziato la stagione con la maglia del Savona. Ora i bianconeri sono quattordicesimi in classifica e vedono la salvezza diretta a breve distanza.

I biancoblù sono saliti in sesta posizione. Negli ultimi quattro turni hanno ottenuto un pareggio e quindi tre vittorie di fila. Il margine sulla zona playout è ora di 8 lunghezze. All’andata terminò 2 a 2.

La cronaca. Gianni Nucera manda in campo Scatolini, L. Oneto, Di Vittorio, Avellino, G. Basso, Rossini, Cantatore, Romanengo, E. Oneto, Alluci, Tripoli. Locali schierato col 4-3-3.

In panchina si accomodano Nassano, Casagrande, Queirolo, Bagnato, Di Lisi, Bei, D’Orsi, S. Basso, El Hadj.

Mister Luciano De Paola sceglie Vettorel, Tissone, Dinane, Venneri, Ghinassi, Albani, Giovannini, Amendola, Siani, Disabato, Stronati. Il modulo è il 4-3-3.

Riserve Guadagnin, Brignone, Balla, David, Fossati, Lazzaretti, Pertica, Rovido, Padovan.

Arbitra Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, assistito da Lorenzo Accardo e Gianluca Pampaloni (La Spezia).

I locali giocano in maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini neri e calzettoni bianchi; savonesi in completo giallo con banda trasversale blu sulla maglia.

Al 6° i biancoblù guadagnano un angolo. Palla messa in mezzo da Disabato, colpo di testa di Venneri: a lato.

Al 16° intervento falloso di Alluci su Dinane: ammonito.

Al 19° l’arbitro sanziona col cartellino giallo un fallo di Amendola su Avellino.

Al 20° rapida azione dei padroni di casa che con dopo una serie di pregevoli passaggi arrivano al cross con Alluci per Edoardo Oneto, anticipato dalla difesa savonese.

Al 23° conclusione ad incrociare di Tripoli: para Vettorel.

Rapido cambio di fronte e ci prova Stronati: tiro centrale, Scatolini è attento.

Al 28° secondo corner per i biancoblù; calciato troppo sul portiere.

Al 30° Giovannini riceve in area e conclude, blocca Scatolini.

Al 32° punizione per i locali per un fallo di Tissone su Romanengo. Lo stesso Romanengo conclude sopra la traversa.

Al 42° ammonizione ad Albani per un intervento irregolare su Basso.

Al 44° palla che scorre pericolosa in area savonese, Tripoli si avventa sulla sfera ma il suo tap-in termina alto di un soffio.

L’ultimo tentativo è di Siani, sul fondo.

Si rientra negli spogliatoi senza recupero. Risultato sullo 0 a 0.

Secondo tempo. Al 3° assist di Edoardo Oneto per Cantatore che a pochi metri dalla porta mette in rete, ma l’esultanza dei locali è spenta dal guardalinee che ravvisa la posizione di fuorigioco.

Al 7° entra Lazzaretti al posto di Albani.

Tra i tigullini, al 10°, D’Orsi prende il posto di Alluci.

Al 13° la Lavagnese beneficia di due angoli ravvinati; sul secondo la deviazione di Luca Oneto termina a lato.

Al 18° Edoardo Oneto riceve palla al limite dell’area, ha spazio per il tiro e calcia a botta sicura, ma non trova lo specchio della porta.

Al 23° palla da Disabato a Stronati che calcia a rete: sicura la parata di Scatolini.

Al 26° una sostituzione per parte: El Hadj per Tripoli tra i locali, Rovido per Siani tra gli ospiti.

Il nuovo entrato El Hadj prova subito a rendersi pericoloso, ma Vettorel in uscita lo anticipa in extremis.

Al 29° prova la conclusione Basso: sul fondo.

Al 32° ammonito El Hadj per un fallo su Disabato.

Al 41° è il momento dell’esordio in biancoblù di Fossati, che prende il posto di Amendola.

Al 42° calcio d’angolo per il Savona, ma non dà frutti.

Al 43° Simone Basso entra al posto di Cantatore.

Silvestri concede quattro minuti di recupero. De Paola inserisce Pertica al posto di Giovannini.

La Lavagnese ci prova fino alla fine, ma il tiro di Romanengo al 47° è neutralizzato da Vettorel.

Anche gli ospiti provano a dire la loro fino al termine: al 49° punizione calciata da Disabato, respinge Scatolini, poi la difesa allontana.

Risultato finale: 0 a 0. Un pareggio, come all’andata, ma a differenza dell’incontro giocato ad ottobre le occasioni da rete sono state pochissime e i portieri sono rimasti imbattuti. I bianconeri, al quarto pareggio consecutivo, restano al quintultimo posto in classifica. Il Savona porta a cinque la striscia di risultati utili consecutivi.