Genova. La quattrordicesima giornata del campionato di Serie D femminile interromperà la breve pausa del girone B. Nel prossimo weekend tutte le protegoniste torneranno in campo.

Il girone vede una corsa abbastanza equilibrata per la Serie C. La Paladonbosco pallavolo Genova è al primo posto, con 37 punti e un ruolino di sole vittorie. Due punti più indietro è il Podenzana volley, che ha perso un match. Terzo posto per il Campomorone, con ampio vantaggio su Santa Sabina e Normac.

Nel turno prima della pausa la capolista ha piegato proprio il Campomorone, che ha quindi frenato ulteriormente. Tre a zero il risultato per le ragazze di coach Gervasoni, capaci di imporsi anche in trasferta.

Tre a zero in trasferta anche per il Podenzana volley, che a Genova ha battuto il Cus. La riga di risultati nettamente positivi per le prime della classe continua anche le altre candidate ai playoff. La Normac ha piegato la Lunezia, mentre il Santa Sabina ha vinto a La Spezia contro il Centro volley.

Tra Tecnocasa Chiavari e Adpsm2013 Rapallo, invece, è servito il tie break. Le ospiti hanno allungato subito, vincendo i primi due set per 25-23, poi è giunta la rimonta. Con due set nettamente a favore della Tecnocasa, si è andati al quinto parziale, chiuso 20-18 per la squadra di Chiavari.

Nel prossimo turno di Serie D la Paladonbosco ospiterà il Centro volley, mentre il Podenzana riceverà la visita della Adpsm2013 Rapallo. Lunedì, poi, il posticipo dello scorso turno, con la sfida tra Hyposense e Serteco.