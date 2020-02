Genova. Dopo la pausa di inizio febbraio, riparte nel prossimo weekend il campionato di Serie C di pallavolo femminile. Per il massimo campionato del volley femminile regionale, ecco un quadro della situazione dopo tredici giornate.

In vetta la Normac è ancora imbattuta. Con 37 punti, tiene a due lunghezze di distanza la Lunezia volley. La corsa per il terzo posto è un campionato a parte, distante nove punti, con tre società – Cogoleto, Vgp e Iglina – in tre punti.

Nell’ultimo turno di gennaio della Serie C la capolista si è imposta con un netto 3-0 contro la Tigullio volley project. La squadra di Paolo Repetto non conosce quasi rallentamenti. Ha tenuto il ritmo anche la Lunezia, che ha piegato per tre set a zero la Volare volley. Tra le due squadre, salvo passi falsi, potrebbe decidere tutto lo scontro diretto, in programma a Sarzana sabato 18 aprile.

Nella corsa per il podio, caduta del Volley Genova Vgp in casa del Cogoleto, che balza al terzo posto. Le ragazze di casa, allenate da Massimo Pecorari, si sono imposte per tre set a zero. Rallentamento per l’Iglina Albisola, che a Sanremo – contro la Nuova lega pallavolo – vince solo al tie break, dopo essere stata in vantaggio per due set a uno.

Tie break anche a Casarza Ligure, dove le padrone di casa cedono alla Grafiche Amadeo Sanremo. Epico il secondo set, chiuso 29-27 per Casarza. Per completare poi il quadro del campionato, l’Albenga volley ha vinto per tre set a zero in casa contro la Admo, al termine di parziali comunque equilibrati.

Interessante, a questo punto, anche la sfida salvezza. Casarza è all’ultimo posto con 6 punti, ma a soli tre punti di distanza si trovano Volare volley e Nuova lega pallavolo Sanremo.

Il campionato di Serie C riprende sabato, dopo un fine settimana di pausa. La Normac ospiterà la Volare volley, mentre la Lunezia riceverà la visita della Admo.